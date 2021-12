Cette édition 2021 du UK Championship, l'un des trois plus grands tournois du monde, a réservé surprise après surprise tout au long de la semaine à York. Jusqu'à déboucher sur la première finale dépourvue de la moindre tête de série depuis 1984, année où le "UK" a gagné ses galons de rendez-vous majeur. Mais elle a consacré un immense talent. Zhao Xintong, 24 ans, a nettement dominé l'autre invité inattendu de ce tournoi, le Belge Luca Brecel (10-5) pour ouvrir son palmarès majeur.

"Si je joue comme ça en finale, je pense que je serai imbattable", avait pourtant lancé Brecel samedi après avoir sorti en demi-finale Kyren Wilson, le dernier membre du Top 15 encore vivant dans ce tableau décapité. Plus qu'un excès de confiance, c'était un constat juste. Sauf que sur la dernière marche, le Flamand n'a jamais pu retrouver le rythme qui avait été le sien tout au long du tournoi au Barbican Centre. "J'avais un plan de jeu, mais il ne m'a jamais laissé le mettre en place", a reconnu Brecel.

Un calme stupéfiant

C'est simple, Zhao n'aura jamais été mené dans ce duel au meilleur des 19 manches. Lors de la première session, dimanche après-midi, le Chinois a connu un peu de réussite, notamment avec deux énormes "flukes" dans deux frames consécutives. Mais globalement, il était déjà le meilleur joueur à la table. A mi-finale, il disposait déjà d'un petit capital (5-3), sur lequel il a vite capitalisé lors de la session nocturne. Là, Zhao a déployé toute sa palette, celle qui avait fait dire il y a quelques jours à Ronnie O'Sullivan que le snooker tenait son "nouveau Federer".

Avec plusieurs empochages spectaculaires sur des longues rouges, et un contrôle constant de la bille blanche, le surdoué chinois a tout de suite imposé sa loi en soirée pour mener 7-3, après quoi il n'a plus eu qu'à contrôler. Il a même failli finir sur un century, avant que son break ne s'arrête à 99 points. Peu importe. D'un calme stupéfiant compte tenu de l'enjeu et de son inexpérience dans un match de cette envergure, Zhao est à la place où on l'attendait depuis longtemps : tout en haut.

Aussi timide au micro que sûr de lui à la table, il lui manque encore un peu de maîtrise de la langue anglaise pour exprimer pleinement ce qu'il ressentait. Il devra vite progresser, car il serait étonnant qu'il ne soit pas appelé à renouveler ce genre de discours. En attendant, son sacre au UK Championship va lui permettre d'effectuer un bond de géant au classement mondial, en intégrant pour la première fois le Top 10. Le voilà désormais 9e. Luca Brecel n'a pas tout perdu non plus dans cette optique : en passant du 40e au 18e rang, il va se rapprocher de son meilleur classement (11e).

