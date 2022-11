Et dire qu'il n'est pas content de lui... Ronnie O'Sullivan a validé son billet pour les quarts de finale du UK Championship mercredi et il n'a pas traîné à la table. Le numéro un mondial et septuple vainqueur de ce tournoi qui constitue avec le Masters et le Championnat du monde la Triple Couronne du snooker a laminé Zhou Yuelong sans perdre la moindre frame (6-0). Mais il ne fanfaronne pas, estimant être encore loin de son meilleur niveau.

"En ce moment, a-t-il estimé sur Eurosport à l'issue de ce huitième de finale, mon niveau le plus bas est plus élevé que le niveau le plus bas de tous les autres." Dit autrement, il aligne les victoires (il a remporté le Champion of Champions juste avant ce UK Championship, en battant notamment Judd Trump en finale) non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il est moins mauvais. Un brin caricatural, bien sûr, mais en bon perfectionniste O'Sullivan juge qu'il peut mieux faire.

J'ai appris que certaines parties de mon jeu ne peuvent pas être exceptionnelles tous les jours

Sur ce point, il n'a d'ailleurs pas forcément tort. Contre Zhou, il a alterné l'excellent et le quelconque et le jeune Chinois aurait pu et aurait même dû remporter au moins deux frames, la première et la quatrième, ce qui aurait pû changer bien des choses. Mais il a commis trop d'erreurs et manqué quelques empochages largement à sa portée.

La pression ? Peut-être. "Cela va être spécial pour moi, Ronnie est mon super-héros", avouait-il avant de s'attaquer au plus grand joueur de tous les temps. Mais une fois à la table, mieux vaut cesser de le respecter, plus encore de l'admirer. Résultat, ce "sweep" express, au cours duquel Ronnie O'Sullivan a tout de même signé deux centuries, dont un splendide break de 137 dans la frame N°3, le plus élevé depuis le début du tournoi (hors qualifications), éclipsant les 133 de Shaun Murphy la veille.

Pourtant, il n'est donc pas totalement satisfait, mais ne s'en émeut pas. C'est même dans cette capacité à ne pas (trop) se frustrer que le "Rocket" a peut-être le plus progressé ces dernières années : "J'ai appris que certaines parties de mon jeu ne peuvent pas être exceptionnelles tous les jours. Je refuse toujours de l'accepter totalement mais disons que j'accepte d'y croire de plus en plus." Vieux sage, le Ronnie ? Il prévient quand même : "Je peux me remettre à jouer mon meilleur snooker à tout moment. C'est un jeu de patience et je le suis."

