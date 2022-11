Ronnie O'Sullivan ne changera jamais. Ni à la table ni en dehors. Génial dans l'exercice de son métier, mais jamais avare d'une parole déroutante ou d'un début de polémique. Mais il est toujours lui-même. Il agit selon ses envies et il n'a jamais peur de dire ce qu'il n'a pas peur de penser. Le week-end dernier, la légende du snooker a décroché un nouveau titre en remportant le "Champion of Champions" pour la quatrième fois, en battant Judd Trump en finale comme lors du dernier Championnat du monde. A l'aube du premier rendez-vous majeur de la saison, le UK Championships, tout va bien pour "The Rocket".

Mais de cette finale contre Trump reste également cette image d'un O'Sullivan planté sur sa chaise alors que le "Juddernaut" venait de signer un break maximum de 147. Aucune règle n'impose d'applaudir son adversaire ou de le féliciter, mais telle est la coutume. Le septuple champion du monde, lui, n'a pas esquissé la moindre réaction. "Je m'attendais à voir Ronnie se lever et me dire 'bien joué', a regretté Trump. C'est la chose normale à faire. C'est un accomplissement spécial pour n'importe qui et j'aurais aimé un geste de sa part. C'est dommage, surtout après ce qui s'est passé lors du dernier Championnat du monde."

Un sommet d'émotion : O'Sullivan en larmes dans les bras de Trump après son titre

Judd Trump fait là référence à leur finale. Juste après la fin de leur duel qui avait consacré ROS pour la septième fois, Trump avait pris son adversaire dans ses bras pour une interminable accolade. Les mots murmurés à l'oreille du vainqueur par le finaliste avaient "bouleversé" O'Sullivan, comme l'a confié ce dernier dans le documentaire d'Eurosport "Seventh Heaven" (Septième Ciel).

Deux secondes pour montrer un peu de respect, ce n'est quand même pas beaucoup demander

Parmi ses pairs, le geste ou plutôt l'absence de geste de Ronnie O'Sullivan a été peu apprécié. Mark Allen, le numéro 9 mondial, a fait part de son incompréhension. "Je sais qu'il n'y a aucune règle qui oblige à le faire, mais je crois pouvoir dire que c'est la première fois que je vois ça, a avoué le Nord-Irlandais. Deux secondes pour montrer un peu de respect, ce n'est quand même pas beaucoup demander à quelqu'un que tant de gens admirent." "Serre la main du mec en face. Il vient de faire un 147, c'est une finale, et tu mènes 6-1. Serre-lui la main !", a pesté de son côté Stephen Hendry, autre légende du jeu et lui aussi sept fois champion du monde.

Interrogé sur son attitude, le numéro un mondial n'a pas déçu : "Je me fous complètement de ce que les gens pensent. C'est brillant ce qu'a réussi Judd, mais on avait une finale à jouer pour autant que je sache. Les gens ont le droit d'avoir leur opinion, mais je me fous complètement de ce que les gens pensent de moi, de ce que je fais ou ne fais pas". Du Ronnie O'Sullivan tout craché. À prendre ou à laisser.

Si le comportement du génial champion anglais peut prêter à débat, son talent, lui, fait toujours l'unanimité. Sa victoire au Champion of Champions est encore venu le rappeler. A 47 ans, Ronnie O'Sullivan est toujours capable de laminer la concurrence sur n'importe quel tournoi, pour peu qu'il s'en donne la peine. Il ne l'a pas caché, seuls les grands titres l'intéressent encore. Dans les tournois mineurs, il a de plus en plus de mal à trouver la motivation. Depuis le début de la saison, il a ainsi zappé certains tournois, en a caviardé d'autres, mais s'est également octroyé deux nouveaux titres.

Bonne nouvelle pour lui, le UK Championship arrive. Premier des trois rendez-vous de la Triple Couronne du snooker au calendrier (avant le Masters et, bien sûr, le Championnat du monde), le Championnat du Royaume-Uni a consacré O'Sullivan à sept reprises, la première en 1993, alors qu'il n'avait que 17 ans. Le premier exploit de sa prodigieuse carrière.

Ça fait 30 ans que je suis lancé

Trois décennies plus tard, King Ronnie reste la référence et si Stephen Hendry peut se montrer parfois sévère sur son attitude, il continue de penser que le "Rocket" demeure un spécimen unique. "Il a reçu un don de dieu, juge l'Ecossais. Mais il a su le faire fructifier par énormément de travail. Son talent est inouï, mais encore faut-il être capable de le développer. Sa technique n'a cessé de s'améliorer. Quand il en a envie, il est au-dessus de tout le monde."

Mark Williams, autre membre de la fabuleuse "Class 1992" avec O'Sullivan et John Higgins, estime que le "vieux" Ronnie n'est plus tout à fait le joueur qu'il fut, ce qui ne l'empêche pas de se maintenir au-dessus du reste du monde : "Il n'est plus à l'apogée de son jeu, loin de là, mais dès qu'il le décide, il est toujours le meilleur joueur de la planète. Que ça vous plaise ou non. Il est incroyable. Il faut juste profiter et le regarder tant qu'il est encore là."

Quand il le décide. Quand il en a envie. La clé, toujours. Mais au UK Championship, l'envie devrait être au rendez-vous. "Je l'ai gagné sept fois et je suppose qu'un huitième titre serait sympa", a-t-il lancé le week-end dernier. Alors que, sur la BBC, le commentateur Rob Walker faisait remarquer à O'Sullivan qu'il était "bien lancé" avant le UK, Ronnie a encore fait du Ronnie : "Ça fait 30 ans que je suis lancé". Une plaisanterie. Ou pas. Il le pense. Donc il le dit.

