Une claque, et une belle. Auteur d'un parcours quasi-parfait jusqu'à ce vendredi, Ronnie O'Sullivan a complètement déchanté pour son quart de finale face à Ding Junhui. Face à la star chinoise, de retour à son meilleur niveau, "The Rocket" a signé l'une de ses plus mauvaises prestations de ces dernières saisons avec une défaite nette et sans bavure 6-0, un "whitewash" selon les termes de la discipline. Loin, très, très loin du O'Sullivan des grands jours.

Ad

Car le natif de Wordsley a complètement failli cet après-midi, ratant de nombreux coups largement à sa portée. Mécontent de son niveau de jeu après sa performance de la veille, O'Sullivan n'a été que l'ombre de lui-même. Avec aucun break à son actif, 99 petits points engrangés sur les six frames disputés et un incroyable zéro pointé sur les empochages longue distance, le champion du monde en titre n'a jamais trouvé la solution. Presque sans la chercher réellement…

UK Championship Wilson signe le "fluke" du siècle : la noire roule sur la bande avant de rentrer ! HIER À 22:29

Déjà heureux d'avoir pris "le train pour les quarts de finale", le numéro un mondial n'était pas alarmiste malgré sa violente sortie de route. "Je ne suis pas surpris. J'ai fait un bon tournoi, je ne vais pas me plaindre. J'ai un peu de temps libre maintenant", a lancé le Britannique, avec le sourire, après la rencontre.

Ding Junhui impérial

Et c'est Ding Junhui qui a pu en profiter. En quête d'une victoire face à O'Sullivan pour la première fois depuis le UK Championship 2019, le Chinois met fin à sa série de six matches sans succès contre l'Anglais. Bien que Ronnie O'Sullivan a complètement déchanté, le triple vainqueur du tournoi a vite su prendre le jeu à son compte et dicter le tempo de la partie.

De retour à son meilleur niveau, celui qui était le sien avant la pandémie de coronavirus, Ding a fait parler sa science du replacement pour très vite plier l'affaire. "Il a bien joué, il a brillamment bien joué même", a réagi O'Sullivan dans les couloirs du Barbican Centre. "J'espère qu'il va gagner maintenant. Il vient de prouver à quel point il est un joueur fantastique."

Avec quatre breaks à plus de 87 dont un à 131 pour terminer, le Dragon a confirmé son retour à son meilleur niveau comme il l'a confié à Eurosport après la rencontre. "J'ai travaillé tellement dur au cours de ces deux dernières années. Les joueurs chinois me poussent à donner le meilleur de moi-même. Je vais essayer de continuer sur ma lancée." Triple vainqueur du UK Championship, Ding Junhui affrontera le vainqueur du duel des qualifiés entre Joe Perry et Tom Ford en demi-finale. Solide, le joueur de 35 ans peut légitimement ambitionner une quatrième couronne à York. Et elle ne serait clairement pas volée.

Wilson signe le "fluke" du siècle : la noire roule sur la bande avant de rentrer !

UK Championship 6-0 pour aller en quarts et O'Sullivan n'est même pas satisfait HIER À 21:59