"C'est une bien mauvaise journée pour le snooker". Jimmy White, le consultant d'Eurosport, a résumé le sentiment général qui régnait lundi à Brentwood, où le coup d'envoi de l'Open d'Angleterre a été marqué par la nouvelle de la suspension de Yan Bingtao, suspecté d'être impliqué dans une affaire de matches truqués qui a déjà mené à des sanctions au mois d'octobre puis le 9 décembre dernier contre plusieurs joueurs : Liang Wengbo (ancien vainqueur de l'Open d'Angleterre), Lu Ning, Zhao Jianbo, Bai Langning et Chang Bingyi.

Yan Bingtao, lui, est d'un autre calibre, d'où l'émoi manifesté ces dernières heures dans le monde si feutré du snooker. Actuellement 16e mondial, mais ex-membre du Top 10, Yan est surtout le vainqueur du Masters 2021, un des trois plus grands tournois du monde. A seulement 22 ans, il est désormais bien installé parmi les stars de la discipline.

Lundi matin, quand il est arrivé au Brentwood Centre afin de préparer son match du premier tour contre Ashleigh Hugill, Yan a été intercepté à sa grande surprise par les dirigeants du World Snooker Tour, qui avaient quelques questions à lui poser. "Il a été questionné par Nigel Mawer, notre responsable de l'éthique, a précisé au micro d'Eurosport Jason Ferguson, le président de la World Professional Billiards and Snooker Association. A l'issue de cet échange, j'ai décidé de suspendre Yan Bingtao avec effet immédiat."

Si certains joueurs pensent qu'ils peuvent s'en tirer, ils sont complètement idiots

La jeune star chinoise est fortement suspectée de "manipulation du résultat de matchs à des fins de paris, en violation du règlement de conduite de la WPBSA", a ajouté Ferguson, qui rappelle que Yan Bingtao peut faire appel de cette décision. En attendant, il n'a plus le droit de s'aligner sur les tournois ni même de se présenter sur les lieux de compétition. Pour l'heure, le vainqueur du Masters 2021 n'a pas encore fait savoir s'il désirait interjeter appel de sa sanction.

L'enquête, entamée il y a maintenant plusieurs mois, s'est concentrée récemment sur Yan, comme l'a indiqué lundi le patron de la fédération internationale : "Tout au long de ce processus, de nouvelles preuves nous ont été présentées, ce qui signifiait que nous devions interroger Yan Bingtao. (...) La suspension restera en place jusqu'à la conclusion de l'enquête ou de toute accusation ultérieure qui pourrait ou non être portée."

Si les joueurs engagés cette semaine ne se sont pas encore exprimés sur le sujet, Jimmy White, lui, s'est dit à la fois triste et surpris. "Bien sûr, il faut attendre de connaître l'issue de l'enquête, mais je peux dire que chaque fois que j'ai vu Bingtao jouer, il a toujours donné 100%", a-t-il confié. Même sentiment chez son comparse Neal Foulds, toujours sur Eurosport : "La philosophie du sport, c'est que vous regardiez sans savoir qui va gagner... Je dois dire que pour avoir vu jouer Yan Bingtao toute sa carrière, je l'ai toujours vu tout donner à la table. Donc je suis vraiment choqué."

Les instances dirigeantes du snooker semblent en tout cas déterminées à faire preuve à la fois de sévérité et de transparence face à ce fléau loin de toucher le seul snooker. "Nous surveillons constamment les marchés et tout le reste. Nous savons ce qui se passe. Et si certains joueurs pensent qu'ils peuvent s'en tirer, ils sont complètement idiots parce que nous pouvons les trouver facilement, a mis en garde Jason Ferguson. L'enquête ne prendra pas aussi longtemps que vous le pensez. Elle avance vite et bien. Ce n'est pas un bon coup de projecteur pour nous, mais nous sommes un sport qui choisit de regarder le problème en face et de le mettre dans le domaine public. Nous n'en parlerons pas dans les coulisses."

