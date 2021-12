La disette est enfin terminée pour Ronnie O'Sullivan. Seize mois après son dernier titre sur le circuit, The Rocket a renoué avec la victoire le week-end dernier lors du World Grand Prix 2021. A Coventry, le natif de Wordsley s'est adjugé son trente-huitième titre en carrière. Un succès acquis au terme d'une partie rocambolesque face à Neil Robertson (10-8) et surtout dans une ambiance électrique.

Toujours soucieux de donner du plaisir au public, en nombre lors de chacune de ses sorties, le sextuple champion du monde est justement revenu sur sa capacité à électriser les foules au micro d'Eurosport. "La différence d'ambiance quand je ne joue pas bien et lorsque je joue bien est criante. C'est comme une énergie différente donc c'est important de la transmettre au public, à la salle et au jeu."

Et le Britannique n'hésite pas à se comparer avec les plus grands sportifs de l'histoire pour appuyer son propos. Des personnalités, qui comme lui, ont réussi à séduire le public et à faire le show. "Je suppose que seuls certains sportifs ont cette capacité : comme Tiger Woods, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Lionel Messi… Ils apportent quelque chose sur la table et quand vous les regardez, cela vous intrigue."

"C'est un peu comme le 10 Downing Street ici ce soir, les règles ont disparu."

Quelques minutes après la finale, Ronnie O'Sullivan n'a pas manqué de saluer les nombreux spectateurs présents à la Coventry Building Society Arena. "Les fans ont été incroyables toute la semaine, même s'il y avait le Covid." Le champion anglais en a aussi profité pour glisser un petit tacle au gouvernement anglais qui prévoit de mettre en place des mesures plus strictes dans les jours à venir. "C'est un peu comme le 10 Downing Street ici ce soir, les règles ont disparu. Diffusion en masse !" Non, sans ironie donc.

Alors qu'il avait plusieurs fois exprimé son mal-être ces derniers mois notamment avec les salles vides de spectateurs, le numéro trois mondial a lancé un appel aux autorités pour ne plus revivre ce genre de moment. "Nous avons joué sans public l'année dernière et c'était horrible. Par pitié, ne remettez plus de couvre-feu ou de confinement…"

Après avoir terminé 2021 en beauté, Ronnie O'Sullivan a d'ores et déjà les yeux rivés vers 2022 et le Masters où il visera un huitième sacre. Avec ou sans spectateurs pour qu'il puisse offrir le spectacle qu'il affectionne et dont il a tant besoin ? Rendez-vous le 9 janvier prochain pour le savoir.

