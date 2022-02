De la déception, de la surprise et même un peu d'incompréhension. Il y a eu un peu de tout cela pour l'équipe mixte française de snowboardcross, ce samedi, au Parc de neige de Genting. Aucun des deux binômes n'a en effet réussi à se hisser en demi-finales, vraisemblablement en raison des conditions et d'un problème de fartage.

Ad

Sur le papier, pourtant, le contexte semblait favorable. Le premier duo, composé de Julia Pereira de Sousa Mabileau et de Loan Bozzolo, figurait dans le seul quart composé de seulement trois équipes (contre quatre pour les autres). Malgré cela, Bozzolo s'est laissé distancer par l'Italie et l'Allemagne, tout comme la Quincéenne.

Pékin 2022 "Les athlètes mettent leur vie en jeu" : Hirano dénonce le système de notation du halfpipe IL Y A 2 HEURES

Pas de glisse, pas de demie : Trespeuch et Surget ont eux aussi sombré

Deuxième sacre olympique pour Jacobellis

L'équipe composée de Chloé Trespeuch - vice championne olympique - et Merlin Surget n'a pas pu faire mieux. Lui aussi confronté aux mêmes soucis de glisse, le duo a fini dernier du quatrième quart derrière le ROC, le Canada et les Etats-Unis, alors que Russes et Étatsuniens avaient chuté lors de la manche hommes... Surprenant. Et désolant.

L'épreuve a finalement été remportée par la "vieille" équipe américaine composée de Nick Baumgartner, 40 ans, et Lindsey Jacobellis, 36 ans. Titrée en individuel, Jacobellis a remporté son deuxième sacre olympique lors de ces JO de Pékin. L'Italie et le Canada ont complété le podium.

Duel de reines pour le Graal : Comment Jacobellis est devenue double championne olympique

Pékin 2022 76 ans à eux deux et revanchards : Jacobellis et Baumgartner, les papys snowboarders en or IL Y A 3 HEURES