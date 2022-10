Surprise. L'Arabie saoudite a été désignée mardi pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 à Neom, une mégapole futuriste en construction dans le nord-ouest du royaume désertique, a annoncé le Conseil olympique d'Asie (OCA).

"Les déserts et les montagnes d'Arabie saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver", affirme dans un communiqué cette organisation, en précisant que la décision avait été prise "à l'unanimité" lors de son assemblée générale à Phnom Penh. Situé sur les bords de la mer Rouge, le projet Neom, d'un montant de plusieurs centaines de milliards de dollars et porté par le prince héritier Mohamed ben Salmane, a fait beaucoup parler de lui depuis la première annonce faite en 2017. Des architectes et économistes ont mis en doute sa faisabilité.

Les Jeux asiatiques d'hiver devraient précisément se dérouler à Trojena, secteur montagneux de Neom "où les températures descendent en dessous de zéro degré en hiver et où les températures tout au long de l'année sont généralement inférieurs de 10 degrés" au bord de mer, affirment les promoteurs sur leur site internet, sans faire mention de la question des précipitations. Trojena, qui devrait être achevé en 2026, comprendra des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs et des hôtels de luxe, d'après la même source.

La Coupe du monde et les JO aussi dans le viseur ?

Mohammed ben Salmane occupe le poste de président du Conseil d'administration de Neom. Dirigeant de facto du royaume, il a promis avec ce projet de "redéfinir le tourisme de montagne dans le monde", tout en respectant les principes de l'éco-tourisme. Le directeur de Neom, Nadhmi al-Nasr, a pour sa part affirmé que Trojena serait doté "des infrastructures adéquates pour créer une atmosphère hivernale au coeur du désert, et de faire de ces Jeux d'hiver un événement mondial sans précédent".

Les Jeux asiatiques d'hiver comprennent des compétitions de ski, de snowboard, de hockey sur glace et de patinage artistique, soit 47 épreuves au total, dont 28 sur neige et 19 sur glace, selon l'OCA. "Je n'ai jamais cru que je skierais (un jour) dans mon pays", a réagi mardi le skieur alpin saoudien Fayik Abdile, cité dans le communiqué de l'organisation. Dans un entretien à l'AFP, le ministre saoudien des Sports, le prince Abdulaziz ben Turki Al-Faisal, a récemment fait état du souhait de son pays d'organiser un jour des Jeux olympiques.

Un responsable égyptien a lui déclaré le mois dernier que l'Égypte, la Grèce et l'Arabie saoudite avaient entamé des discussions sur une éventuelle candidature conjointe pour la Coupe du monde de football en 2030.

