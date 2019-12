Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct samedi et dimanche

Chalet Club sera de retour en direct dès 09h45 samedi et 09h30 dimanche, sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Vous retrouverez comme chaque semaine Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières pour vous accompagner tout au long de la journée.

Chalet ClubEurosport

La Coupe du Monde de ski alpin à Bormio et à Lienz

Après une première descente remportée ce vendredi à Bormio par Dominique Paris, vous pourrez suivre la seconde descente prévue ce samedi ainsi que le premier combiné de la saison dimanche.

Chez les dames, géant le samedi et slalom le dimanche seront au programme du côté de la station autrichienne de Lienz.

Victoire de Dominique Paris sur la descente de Bormio.Eurosport

Le lancement du Tour de Ski 2020 à Lenzerheide

Dès samedi, vous retrouverez en direct la Coupe du Monde de ski de fond et une nouvelle édition du Tour de Ski.

Rendez-vous désormais traditionnel de la saison, seuls les athlètes les plus polyvalents du circuit pourront prétendre à la victoire finale à l'image du Norvégien Johannes Klaebo, vainqueur chez les messieurs l'an passé.

Première étape à suivre ce samedi dès 12h45 du côté de Lenzerheide, en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Johannes Høsflot Klæbo, vainqueur en 2019Getty Images

Enfin, vous pourrez également suivre en direct sur nos antennes le saut à ski avec la première étape de la Tournée des 4 Tremplins à Oberstdorf ou encore le Biathlon World Team Challenge à Gelsenkirchen en Allemagne.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 28 décembre - En direct sur Eurosport 1

10h15 - Ski alpin : Géant dames (1ère manche)

11h30 - Ski alpin : Descente hommes

12h45 - Ski de fond : Mass start dames (10km)

13h20 - Ski alpin : Géant dames (2ème manche)

14h30 - Ski de fond : Mass start hommes (15km)

Dès 14h15 en direct sur Eurosport Player.

16h15 - Saut à ski : Qualifications HS 137

18h10 - Biathlon : Mass start et poursuite

Dimanche 29 décembre - En direct sur Eurosport 1

10h00 - Ski alpin : Slalom dames (1ère manche)

11h00 - Ski alpin : Combiné hommes (Super-G)

13h00 - Ski alpin : Slalom dames (2ème manche)

14h00 - Ski alpin : Combiné hommes (Slalom)

17h15 - Saut à Ski : HS 137

Et en direct sur Eurosport 2

11h10 - Ski de fond : Sprint libre individuel

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.