Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct samedi et dimanche

Chalet Club sera de retour en direct dès 11h15 samedi et 09h00 dimanche sur Eurosport 2 et Eurosport Player. Comme chaque semaine, Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières vous accompagneront tout le weekend pour suivre le meilleur des sports d'hiver.

Chalet ClubEurosport

La Coupe du Monde de ski alpin à Kitzbühel et Bansko

Après Wengen, Kitzbühel nous offrira un nouveau weekend de haut vol avec notamment la mythique Streif prévue ce samedi en direct à partir de 11h30 sur Eurosport 2.

Et dimanche, ce sera au tour des slalomeurs de s'exprimer sur les pentes de la station autrichienne. Première manche à suivre en direct dès 10h30 sur Eurosport 2.

De leur côté, les dames évolueront à Bansko en Bulgarie avec une descente et un Super-G au programme.

Johan Clarey sur le Super-G de Kitzbühel vendrediGetty Images

La Coupe du Monde de biathlon à Pokljuka

Troisième et dernier temps fort de janvier en biathlon, la manche de Coupe du Monde de Pokljuka est la dernière étape avant les Championnats du monde.

Avec le retour à la compétition du Norvégien Johannes Boe et des biathlètes français en grande forme, il ne faudra rien manquer du weekend slovène.

Rendez-vous samedi pour les relais mixtes et dimanche pour les mass start, à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport.

Martin Fourcade lors de l'individuelle de PokljukaGetty Images

Enfin, vous pourrez également suivre la Coupe du monde de ski de fond et de combiné nordique à Oberstdorf, le saut à ski à Zakopane ou encore du ski freestyle et du snowboard cross au Canada, en direct sur Eurosport.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 25 janvier - En direct sur Eurosport 2

09h45 - Ski alpin : Descente dames

11h30 - Ski alpin : Descente hommes

13h15 - Biathlon : Relais mixte simple

14h00 - Combiné nordique : Épreuve par équipes

15h00 - Biathlon : Relais mixte

16h45 - Saut à ski : Épreuve par équipes

Dès 16h15 en direct sur Eurosport Player.

Dès 16h15 en direct sur Eurosport Player. 18h50 - Ski freestyle : Ski cross en différé.

A 11h00 en direct sur Eurosport Player.

A 11h00 en direct sur Eurosport Player. 19h30 - Ski freestyle : Ski de bosses

20h55 - Snowboard : Snowboard cross

23h30 - Ski de fond : Skiathlon dames en différé.

A 10h00 en direct sur Eurosport Player.

A 10h00 en direct sur Eurosport Player. 00h10 - Ski de fond : Skiathlon hommes en différé.

A 12h00 en direct sur Eurosport Player.

Dimanche 26 janvier - En direct sur Eurosport 2

09h15 - Ski alpin : Super-G dames

10h30 - Ski alpin : Slalom hommes (1ère manche)

12h15 - Biathlon : Mass start hommes

13h30 - Ski alpin : Slalom hommes (2ème manche)

Puis en direct sur Eurosport 1

15h00 - Biathlon : Mass start dames

16h00 - Saut à ski : HS 140

Puis à suivre sur Eurosport 2

18h15 - Ski freestyle : Ski cross en différé.

A 11h00 en direct sur Eurosport Player.

A 11h00 en direct sur Eurosport Player. 19h20 - Ski de fond : Sprint classique en différé.

A 11h45 en direct sur Eurosport Player.

A 11h45 en direct sur Eurosport Player. 20h20 - Snowboard : Snowboard cross par équipes mixtes en direct.

21h40 - Combiné nordique : 10km individuel en différé.

A 14h10 en direct sur Eurosport Player.

