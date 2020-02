Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct samedi et dimanche

Chalet Club sera en direct dès 09h30 samedi et 10h00 dimanche sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Comme chaque semaine, Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières vous accompagneront tout le weekend pour suivre le meilleur des sports d'hiver.

Les Championnats du monde de biathlon à Antholz-Anterselva

Après un relais mixte décevant ce jeudi en ouverture des championnats du monde de biathlon, les tricolores auront de nouvelles chances de briller ce weekend.

Au programme, épreuves de sprint vendredi et samedi, puis les poursuites dimanche à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.



Martin Fourcade lors du relais mixte ce jeudiGetty Images

La Coupe du Monde de ski alpin à Kranjska Gora

Les dames seront à l'honneur cette fin de semaine du côté de Kranjska Gora en Slovénie.

Opérée du genou droit en janvier dernier, Tessa Worley effectuera son retour à la compétition sur le slalom géant programmé ce samedi.

Et dimanche, un slalom viendra conclure la manche slovène, à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player.



Tessa Worley lors de la manche de CourchevelGetty Images

Enfin, vous pourrez également suivre la Coupe du monde de ski de fond et la première manche du Ski Tour à Östersund, le saut à ski à Tauplitz / Bad Mitterndorf ou encore les championnats du monde de luge à Sotchi en direct sur les antennes d'Eurosport.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 15 février - En direct sur Eurosport 1

10h00 - Ski alpin : Géant dames (1ère manche)

11h15 - Saut à ski : HS 235

Dès 11h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 11h00 en direct sur Eurosport Player. 13h00 - Ski alpin : Géant dames (2ème manche)

14h00 - Ski de fond : 10km libre dames

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player. 14h40 - Biathlon : Sprint hommes

16h10 - Ski de fond : 15km libre hommes

Et en direct sur Eurosport 2

11h35 - Luge : Double (1ère manche)

19h45 - Ski freestyle : Half-pipe en différé

A 02h00 en direct sur Eurosport Player.

A 02h00 en direct sur Eurosport Player. 20h50 - Ski freestyle : Slopestyle

00h05 - Luge : Double (2ème manche) en différé

A 13h05 en direct sur Eurosport Player.

A 13h05 en direct sur Eurosport Player. 00h35 - Luge : Dames (2ème manche) en différé

A 16h05 en direct sur Eurosport Player.

Dimanche 16 février - En direct sur Eurosport 1

10h15 - Ski alpin : Slalom dames (1ère manche)

11h15 - Saut à ski : HS 235

Dès 11h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 11h00 en direct sur Eurosport Player. 13h00 - Biathlon : Poursuite dames

13h45 - Ski alpin : Slalom dames (2ème manche)

15h15 - Biathlon : Poursuite hommes

Et en direct sur Eurosport 2

09h40 - Saut à ski : Qualifications HS 235

11h10 - Luge : Hommes (1ère manche)

12h45 - Ski freestyle : Aerials en différé

En direct samedi à 17h00 sur Eurosport Player.

En direct samedi à 17h00 sur Eurosport Player. 18h15 - Ski de fond : Poursuite classique hommes en différé

A 14h00 en direct sur Eurosport Player.

A 14h00 en direct sur Eurosport Player. 19h00 - Ski de fond : Poursuite classique dames en différé

A 16h00 en direct sur Eurosport Player.

A 16h00 en direct sur Eurosport Player. 19h50 - Snowboard : Half-pipe en différé

A 02h00 en direct sur Eurosport Player.

A 02h00 en direct sur Eurosport Player. 20h50 - Snowboard : Slopestyle

23h30 - Luge : Hommes (2ème manche) en différé

A 13h20 en direct sur Eurosport Player.

A 13h20 en direct sur Eurosport Player. 00h00 - Luge : Relais par équipes en différé

A 15h50 en direct sur Eurosport Player.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 63 et 64) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.