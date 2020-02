Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct samedi et dimanche

Chalet Club sera en direct dès 10h00 samedi et 08h45 dimanche sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Comme chaque semaine, Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières vous accompagneront tout le weekend pour suivre le meilleur des sports d'hiver.

Suite et fin des Championnats du monde de biathlon à Antholz-Anterselva

La fin de ces championnats du monde offrira quatre nouvelles occasions de briller pour l'équipe de France qui compte déjà 5 médailles dans la compétition.

Vous retrouverez Loïs Habert sur place pour vous faire vivre les relais samedi puis les mass starts dimanche, à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Martin Fourcade, champion du monde de l'individuelle à AntholzGetty Images

La Coupe du Monde de ski alpin à Naeba et Crans-Montana

Les messieurs se déplaceront au Japon pour prendre part à la manche de Coupe du monde de Naeba, avec un géant et un slalom à disputer.

Les dames seront quant à elles en Suisse dans la station de Crans-Montana pour une descente samedi et un combiné dimanche.

Toutes les courses seront à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player.

Clément Noël lors du slalom de ChamonixGetty Images

Enfin, vous pourrez également suivre l'épilogue du Ski Tour ainsi que la Coupe du monde de combiné nordique à Trondheim, mais également le ski freestyle à Sunny Valley en Russie en direct sur les antennes d'Eurosport.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 22 février - En direct sur Eurosport 1

10h30 - Ski alpin : Descente dames

11h45 - Biathlon : Relais dames

13h00 - Ski de fond : Sprint classique

14h40 - Biathlon : Relais hommes

18h50 - Combiné nordique : 10km individuel en différé.

En direct à 16h15 sur Eurosport Player.

Et en direct sur Eurosport 2

04h50 - Ski alpin : Géant hommes (2ème manche)

06h00 - Ski freestyle : Ski de bosses

09h20 - Combiné nordique : Saut HS 138

10h25 - Snowboard : Géant parallèle en différé.

En direct à 06h00 sur Eurosport Player.

Dimanche 23 février - En direct sur Eurosport 1

04h50 - Ski alpin : Slalom hommes (2ème manche)

09h00 - Ski freestyle : Ski cross

10h30 - Ski alpin : Combiné dames (Super-G)

12h30 - Biathlon : Mass start dames

13h30 - Ski alpin : Combiné dames (Slalom)

15h00 - Biathlon : Mass start hommes

18h35 - Combiné nordique : 10km individuel en différé.

En direct à 16h00 sur Eurosport Player.

En direct à 16h00 sur Eurosport Player. 19h05 - Ski de fond : Poursuite hommes en différé.

En direct à 13h20 sur Eurosport Player.

Et en direct sur Eurosport 2

08h15 - Ski freestyle : Bosses parallèles en différé.

En direct à 05h30 sur Eurosport Player.

En direct à 05h30 sur Eurosport Player. 09h15 - Luge : Doubles (1ère manche)

10h00 - Combiné nordique : Saut HS 138

10h55 - Ski de fond : Poursuite dames

