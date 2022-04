C'est une première. Squeezie, le Youtubeur aux 16,8 millions d'abonnés, va réunir les plus grands créateurs de contenus digitaux français autour d'une course automobile baptisée "Grand Prix Explorer". En tout, 20 pilotes répartis en 10 écuries se retrouveront le samedi 8 octobre sur le circuit mythique du Mans pour une course de Formule 4 diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie. Certaines écuries réuniront quelques très gros noms de l'internet tricolore. Squeezie, à l'initiative du projet, fera équipe avec Gotaga. Les deux célèbres livers Twitch Xari et Domingo seront partenaires, Amixem, Seb la Frite ou encore Joyca seront aussi de la partie.

"Le Grand Prix Explorer est une opportunité incroyable, s'est réjoui Squeezie. Je suis ravi de pouvoir donner vie à ce projet, sur le mythique circuit du Mans".

Qui dit course inédite, dit grands moyens. Chaque écurie bénéficiera, avant la course finale, de cinq sessions d'entraînement. Évidemment, une phase de qualification sera également organisée pour déterminer les positions de départ. Le tout, encadré par l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et la Fédération Française des Sports Automobiles (FFSA).

La liste complète des participants au Grand Prix Explorer

Team 1: Squeezie & Gotaga

Team 2: Depielo & Valouzz

Team 3: Joyca & Théo Babac

Team 4: Xari & Domingo

Team 5: Amixem & Etienne Moustache

Team 6: Djilsi et Manon (de la chaîne Allons Rider)

Team 7: Le Bouseuh & Kaatsup

Team 8: Vilebrequin : Sylvain & Pierre

Team 9: Seb la Frite & Maxence

Team 10: Deujna & Dobby

