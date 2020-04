Villeneuve, Montoya, Button : ne manquez surtout pas la course virtuelle ce samedi !

Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya, Jenson Button… Vous les avez appréciés lors des plus grandes courses automobiles, vous allez les adorer sur les courses virtuelles. Ce samedi a lieu la première manche du championnat "Race All-Star", compétition mettant aux prises les meilleurs "simracers", ainsi que des grands noms des sports mécaniques.

Vous y retrouverez aussi, par exemple, les pilotes de Formule E Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries, ou encore Juan Manuel Correa.

Dès 15h, vous pourrez suivre en direct toute la compétition sur Facebook et Twitter. Au total, il y aura pas moins de six courses tout au long de l'après-midi : une sera réservée aux pilotes de simulation et deux autres opposeront les pilotes professionnels. Les "Légendes" s'affronteront également en deux manches.

Au total, 20 pilotes issus des deux premières catégories citées se disputeront la gagne dans la course finale, qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte.