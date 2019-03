Bilan positif pour les Bleus aux 29e Universiades d’hiver de Krasnoïarsk

Deux athlètes se sont particulièrement distingués. Tout d’abord Benjamin Cavet, qui a remporté l’or en ski de bosses et qui a ensuite obtenu le bronze en bosses parallèles. En ski acrobatique, Eliot Gorry a obtenu une belle 2e place en slopestyle. Dans la même discipline, Lou Barin a fait 3e.

En Short Track, Aurélie Monvoisin a fait carton plein avec 3 médailles : une en or (500 m) et deux en argent (1 000 m et 1500 m). Elle est l’athlète française la plus titrée de cette édition.

Son homologue masculin Quentin Fercoq a bien débuté sa compétition avec une 2e place en 1500 m, mais il a totalement dévissé par la suite.

Le ski alpin a rapporté 2 médailles d’argent aux Bleus : Paco Rassat en slalom masculin et Carmen Haro en combiné.

En biathlon, malgré les difficultés, les Bleus ont décroché 3 médailles. Mathilde Challamel et Felix Cottet-Puinel ont obtenu le bronze en relais mixte. Félix Cottet-Puinel, lui, a fini 3e du 20 km.

La belle surprise est venue de la danse sur glace avec la 3e place du couple formé par Arthur Thauron et Adelina Galyavieva. Alors qu’ils ne patinent ensemble que depuis un an, ils ont confirmé leurs belles prestations entrevues à la Bosphorus Cup et aux Championnats de France, où ils ont aussi fini 3e.

Enfin, Perrine Laffont était attendue, mais elle ne s’est pas montrée. La protégée de Ludovic Didier a déclaré forfait quelques jours avant l’épreuve de ski de bosses. Elle avait toutefois une bonne raison, car elle venait tout juste de remporter la Coupe du Monde !

Au classement général des nations, la France se classe au 7e rang, loin derrière la Corée du Sud et surtout la Russie qui a remporté 112 médailles.

En 2021, les athlètes auront rendez-vous à Chengdu pour les Universiades d’été et à Lucerne pour la compétition hivernale.