La Russie remporte le tournoi de hockey masculin des Universiades d’hiver

Auteur d’un parcours sans faute avec 5 victoires en 5 matchs lors des phases de poules, la Russie est sortie en tête de son groupe, avec 29 buts marqués. La Slovaquie a pris la deuxième place. Dans l’autre poule, c’est le Kazakhstan qui a émergé en tête avec 43 buts inscrits.

En demi-finale, les Kazakhs ont été battus par la Slovaquie (0-4) tandis que la Russie a dominé le Canada (5-1). Après un départ canon, le Kazakhstan s’est totalement effondré et a manqué la 3e place.

L’ultime rencontre du tournoi a été très disputée. Les Slovaques ont parfaitement bien joué le coup, eux qui avaient déjà été battus par la Russie en phase de poule (1-2). Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge à l’issue de la première période. En 2e mi-temps, ce fut la même chose : les deux formations ont marqué, mais n’ont pas su se départager (1-1). Dans la 3e et dernière mi-temps, les Russes l’ont emporté 1-0 et se sont adjugé le titre.

La dernière épreuve de ces Universiades d’hiver fut la mass Start masculine de 30 km en ski de randonnée nordique . Il y avait 5 Français engagés dans la course. Le premier d’entre eux, Louis Schwartz, a terminé à la 18e place. Ensuite, on retrouve Jean Grasset (22e), Pierre Tichit (32e), Paul Combey (39e) et Pierrick Sigaud (46e). La course a été remportée par le Japonais Naoto Baba. Il a devancé les Russes Kirill Kilivnyuk et Ilia Poroshkin.

Ainsi se termine donc la 28e édition des Universiades de Krasnoïarsk, qui a été dominée par les athlètes locaux. Les Russes ont glané un total de 112 médailles, dont 41 en or. La Corée du Sud, deuxième, n’a obtenu que 6 titres. La prochaine édition aura lieu en 2012 à Lucerne en Suisse.