Short Track : Aurélie Monvoisin remporte l’or en finale du 500 m des Universiades d’Hiver

Et dire qu’Aurélie Monvoisin a bien failli ne pas être en finale ! En demi-finale, elle a bénéficié des pénalités de la Russe Prosvirnova et de l’abandon de l’Italienne Botter Gomez pour se frayer un chemin jusqu’en finale A, où elle a réalisé le meilleur temps. Son homologue masculin Quentin Fercoq a fini dernier de la grande finale, après avoir remporté pourtant sa série et sa demi-finale.

Sur les épreuves combinées de ski alpin, les Français n’ont pas brillé. Paul Perrier a pris la 19e place sur le Super-G, qui a été remporté par le Tchèque Tomas Klinsky. Pawel Babicki (Pologne) et Arnaud Boisset (Suisse) ont respectivement pris la 2e et la 3e place.

Au Slalom, le premier français s’est classé 11e. Il s’agit d’Alexandre Coltier, par ailleurs auteur d’une 32e place au Super G. L’épreuve a été remportée par le Suisse Yannick Chabloz, suivi des Russes Anon Endzhievskiy et Nikita Alekhin.

En snowboard ont eu lieu les courses de slalom, mais aucun français n’était sur la grille de départ. Chez les hommes, la victoire est revenue au Polonais Oskar Kwiatowski. Il a devancé son compatriote Michal Nowaczyk. Le Russe Dmitrii Sarsembaev a obtenu la médaille de bronze.

Chez les femmes, c’est la Sud-Coréenne Haerim Jeong qui a triomphé, devant la Russe Milena Bykova. La 3e place est revenue à Mariia Valova.

La France pointe désormais au 6e rang du classement général avec 5 médailles. La première place est toujours détenue par la Russie avec 39 médailles, dont 11 en or.

Mercredi, les skieurs de bosses feront leur entrée dans la compétition. Il y aura aussi du biathlon avec les finales du sprint, du ski de fond, ainsi que du patinage de vitesse. Quentin Fercoq aura l’occasion de se rattraper sur le 1 000 m et, pourquoi pas, essayer de décrocher l’or.