Universiades : Alexandra Louis-Marie débloque le compteur français en s’imposant à l’épée

Elle a remporté une belle médaille d’or en dominant la Russe Evgeniya Zharkova en finale (15-12). Cette année, sa meilleure performance était une 7e place en Coupe du Monde à Chengdu.

La Levalloisienne, championne du monde par équipe junior en 2016, prendra part à la compétition par équipe dans quelques jours.

Déception en revanche chez les sabreurs masculins avec les 7e et 8e place de Sébastien Patrice et Maxime Pianfetti. Le tournoi a été remporté par l’un des meilleurs athlètes du moment, le Sud-Coréen Sanguk On. Ce dernier a notamment remporté le Grand Prix de Séoul cette année. Il reste sur une victoire aux Championnats de Zone à Tokyo le mois dernier.

Les judokates françaises qui combattaient ce jeudi ont manqué de réussite. Clémence Eme (-70 kg) a été battue en finale des repêchages et a donc fini 7e. Valentine Marchand (+70 kg) a pris la 5e place du tournoi.

En gymnastique artistique, la France a terminé 6e du concours masculin par équipe. Antoine Borello, Kililan Mermet et Antoine Pochon n’ont rien pu faire face aux Japonais, qui ont remporté la compétition. Malgré tout, Antoine Borello et Killian Mermet se sont tous les deux qualifiés pour la finale du concours général.

Du côté de la natation, les Français engagés sont toujours dans le coup. Théo Bussière s’est qualifié pour la finale du 100 m brasse. Idem pour Yann N’Doye Brouard en 100 m dos. Chez les plongeurs, pas de miracle pour Maissam Naji, qui a terminé 12e et dernière de la finale de la plateforme à 10 m.

À l’issue de la 1re journée officielle de compétition, le Japon est en tête du classement général avec 3 médailles d’or et 3 en argent. Suivent ensuite la Chine et la Corée. La Russie se classe en 5e position, juste derrière les États-Unis. La France est 6e, en compagnie, de l’Autriche, de la République tchèque et du Mexique.