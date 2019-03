Universiades d’hiver 2018 : Benjamin Cavet triomphe dans l’épreuve de ski de bosses

Il confirme son excellente forme du moment, après avoir remporté un étape de coupe du Monde en janvier dernier . Dans la même épreuve, Jules Escobar s’est classé 4e. Les Japonais Daichi Hara et Ikuma Horishima ont respectivement pris la 2e et la 3e place.

Chez les femmes, c’est la Biélorusse Aliaksandra Ramanouskaya qui a triomphé. Elle a devancé la Russe Liubov Nikitina et la Kazakh Zhanbota Aldabergenova.

Dans le relais individuel mixte de biathlon, la France a aussi décroché une médaille. Marine Challamel et Felix Emile Cottet-Puinel ont pris la 3e place de l’épreuve. L’or est revenu aux Russes Valeriia Vasnetsova et Aleksandr Dediukhin. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le relais tchèque, composé de Natalie Jurcova et David Tolar.

Felix Emile Cottet-Puinel a obtenu pour sa part sa deuxième médaille de bronze. Il est actuellement le 2e meilleur athlète français de la compétition, derrière la patineuse Audrey Monvoisin et ses 3 médailles.

Le ski de randonnée nordique a été plus compliqué à négocier pour les Bleus. En relais 4 x 7,5 km homme, la France a terminé 7e et a écopé d’une pénalité. L’épreuve a été dominée par les Russes, qui ont devancé les Kazakhs et les Finlandais. Sur le 3 x 5 km féminin, la France n’était pas représentée. La Russe s’est imposée devant le Japon et l’Italie.

En ski alpin, les courses de parallèles par équipe ont été dominées par l’Autriche. La Russie a pris la deuxième place tandis que la Suède a terminé 3e.

Mae Berenice Meite est passé tout proche de la médaille de bronze en patinage artistique. Alors qu’elle était très mal partie hier avec une 6e place sur le programme, elle a obtenu la 5e place en programme libre et a fini 4e au classement général. La compétition a été remportée par la Japonaise Mai Mihara, devant la Kazakh Elizabet Tursybaeva et la Russe Stanislava Konstantinova.