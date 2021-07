Tokyo 2020

L'occasion de mettre fin à l'attente du tennis de table français était belle, mais la marche était trop haute pour le double mixte tricolore. Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan n'ont pas démérité, mais les deux pongistes n'ont pas fait le poids face à la paire de Taipei Yun Ju Lin-Chin I Cheng. La victoire est sans appel (11-8, 11-7, 11-8, 11-5), mais le parcours des Bleus reste très honorable.

21 ans d'attente pour le tennis de table français

Forts de leur succès sur la paire honk-kongaise en quart de finale, les Français avaient subi une lourde défaite face à la paire chinoise Xin-Liu en demie (4-0). Ils ont subi pareil sort dans le match pour la médaille de bronze, n'étant jamais réellement en mesure d'inquiéter les deux Taïwanais. Perturbés par la vivacité et la très bonne lecture de leurs adversaires, Lebesson et Yuan finissent quatrièmes, au pied du podium.

L'attente d'une médaille tricolore en tennis de table (21 ans) durera donc encore un peu plus, à moins d'un exploit dans la journée de mardi, où Lebesson et Yuan disputeront leur troisième tour en simple, face à la Coréenne Jeon pour Yuan, et contre le numéro un mondial chinois Fan Zhendong pour le champion d'Europe 2016.

