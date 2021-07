Tokyo 2020

Lebesson et Yuan, numéros sept mondiaux, ont perdu en quatre manches (11-5, 11-6, 12-10, 11-7) face à la paire chinoise Liu Shiwen/Xin Xu, les numéros trois mondiaux. Ils tenteront de décrocher le bronze lundi face au perdant de la demi-finale suivante entre les équipes de Taïwan et du Japon, pour le premier tournoi olympique de double mixte.

Menés deux manches à rien, les Français ont cru pouvoir revenir dans le troisième set, où ils menaient 10-8. Mais le numéro 2 mondial Xu Xin a été impitoyable et a porté la paire chinoise avec des attaques tranchantes aux moments cruciaux. A 3-0, les tricolores ont lâché prise dans l'ultime set. Lebesson et Yuan avaient pourtant réussi dans la matinée à se défaire des Hong-Kongais Chun Ting Wong et Hoi Kem Doo au terme d'un quart de finale haletant (4 manches à trois). Ils se sont ensuite qualifiés tous les deux pour le troisième tour du tournoi individuel dans l'après-midi. (avec AFP)

