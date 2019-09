A 36 ans, Kim Clijsters décide de reprendre sa carrière

Celle-là, personne ne l'avait vu venir. Mais alors vraiment personne. Du haut de ses 36 ans, Kim Clijsters a annoncé, ce jeudi, son retour à la compétition en 2020. "Qu’est-ce que je veux pour ma vie ? Depuis sept ans, j’ai été maman à temps plein et j’aime ça, vraiment. Mais j’ai aussi aimé être une joueuse professionnelle. Et cela manque. Et si j’essayais de faire les deux ?", explique la Belge, qui était déjà sortie de sa retraite en 2009.

"On se voit en 2020"

"Puis-je être une mère de trois enfants et la meilleure joueuse de tennis possible ? Allons-y pour une dernière fois. On se voit en 2020", ajoute celle qui a remporté quatre titres du Grand Chelem (Open d'Australie 2011, US Open 2005, 2009, 2010) dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Ancienne n°1 mondiale, Kim Clijsters va donc bien faire son incroyable come-back l'an prochain. Sept ans après l'annonce de sa (deuxième) retraite, en 2012, la Belge a décidé de reprendre la raquette. Reste à savoir jusqu'à quand.