Les allégations étaient trop graves pour qu'elles restent sans réponse. Et Alexander Zverev en a fourni, une, publique, sur les réseaux sociaux. Jeudi, son ex-compagne Olga Sharypova a accusé l'Allemand d'avoir été violent avec elle dans un long message diffusé sur Instagram et au cours duquel où il n'était pas directement nommé. Le 7e joueur mondial a donc décidé de donner sa version.

" Les accusations infondées de mon ex-petite amie Olga Sharypova me rendent très triste. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants et avons partagé beaucoup d'expériences ensemble. Je regrette beaucoup qu'elle fasse de telles déclarations parce qu'elles ne sont tout simplement pas vraies. Nous étions en couple il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi Olga m'accuse maintenant ", a entre autres estimé Zverev dans son communiqué.

Sharypova n'a, semble-t-il, pas porté plainte à ce jour, mais a répliqué à nouveau sur les réseaux sociaux: " Je ne mens pas et nous le savons tous les deux ." Cette histoire n'est donc peut-être pas finie. Et si Zverev a eu du succès sur les courts récemment avec un doublé à Cologne, d'autres révélations de sa dernière compagne en date, Brenda Patea, l'ont perturbé ces derniers jours. Dans un entretien au journal Bild , celle-ci a dévoilé être enceinte de 20 semaines de l'Allemand dont elle est séparée. Elle a également déclaré n'avoir pas l'intention de partager la garde du futur enfant.

Dans son communiqué sur les réseaux sociaux, le joueur en parle ouvertement. "Les derniers jours ont été assez mouvementés pour moi. Je vais être père à 23 ans et je suis impatient que l'enfant arrivé. Même si Brenda et moi ne sommes plus ensemble, nous avons une bonne relation et je serai à la hauteur de ma responsabilité de père. Nous prendrons soin ensemble de cette petite personne", a-t-il confié.