Anisimova, Riske, Collins... Le tennis de retour EN DIRECT sur Eurosport avec l'UTR Pro Match Series

Le sport en direct vous a manqué ? Ne vous inquiétez pas, il revient peu à peu sur les antennes d'Eurosport. Après le golf la semaine dernière, le tennis reprend en partie ses droits avec l'UTR Pro Match Series de vendredi à dimanche dès 18h sur Eurosport 1, un mini-tournoi en Floride avec quatre joueuses Amanda Anisimova, Danielle Collins, Alison Riske et Ajla Tomljanovic.

Après près de trois mois de pause forcée, Eurosport est heureux de vous annoncer le retour du tennis en direct sur ses antennes. Si les circuits ATP et WTA sont bien suspendus jusqu'au début du mois d'août, les joueuses et les joueurs reprennent le chemin des courts à l'échelle locale. Et c'est notamment le cas en Floride où l'UTR Pro Match Series accueille un mini-tournoi de vendredi à dimanche (22-24 mai) qui mettra aux prises quatre joueuses : les Américaines Amanda Anisimova, 28e mondiale et demi-finaliste de Roland-Garros en 2019, Danielle Collins, 51e et demi-finaliste à l'Open d'Australie en 2019, et Alison Riske, 19e et quart-de-finaliste à Wimbledon, et l'Australienne Ajla Tomljanovic, 56e.

Les deux premiers jours, six matches auront lieu avant des demi-finales et la finale le dimanche. Les hostilités débuteront donc dès ce vendredi à 18h sur Eurosport 1 et Eurosport Player avec les matches suivants : Anisimova-Collins, suivi de Riske-Tomljanovic, puis Riske-Anisimova. Samedi, toujours à la même heure, auront lieu dans l'ordre les trois affiches restantes : Collins-Riske, suivi de Tomljanovic-Anisimova et Collins-Tomljanovic.

Pour éviter tout risque d'éventuelle contamination au coronavirus, les parties se dérouleront à huis clos, sans ramasseurs de balles ni juges de lignes, et chaque joueuse aura des balles marquées qui lui seront réservées au service. Les matches se dérouleront au meilleur des trois sets de quatre jeux. Il ne s'agira pas d'une première, puisque Reilly Opelka avait remporté le tournoi masculin voici deux semaines à West Palm Beach. Aux commentaires de cette épreuve inédite caractéristique de ce début de déconfinement, vous retrouverez nos journalistes Bertrand Milliard et Olivier Canton.

