Ascione veut lancer une tournée d’été pour aider le tennis français

Reverra-t-on du tennis en 2020 ? Si on peut douter de la reprise de la saison classique et de ses voyages incessants dans le contexte de la pandémie de COVID-19, d’autres idées germent en ce moment pour sauver le sport à l’échelle nationale. Thierry Ascione, actuel coach de Jo-Wilfried Tsonga ou encore directeur du tournoi de Lyon, espère ainsi lancer une série de tournois estivaux dans le sud de la France, comme il l’a confié à nos confrères de L’Equipe, si l’épidémie est alors maîtrisée dans l’Hexagone bien entendu.

"On va essayer de créer un circuit de tournois et de s'en servir aussi pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Il y aura un fonds solidaire du tennis français et on aidera le tourisme, qui est très impacté. Les bénéfices seront intégralement reversés", a-t-il ainsi confié au quotidien sportif. Pour que son projet tienne la route, Ascione bénéficie d’ores et déjà du soutien de plusieurs joueurs français de renom comme son poulain Tsonga évidemment, mais aussi Lucas Pouille, Jérémy Chardy ou encore Grégoire Barrère.

Djokovic et Nadal aussi mobilisés ?

D’autres joueurs étrangers, actuellement confinés chez eux à proximité, comme Novak Djokovic et Daniil Medvedev à Monaco, pourraient être invités à y participer également. Cet éventuel circuit, qui s’élaborerait en collaboration avec la Fédération française de tennis, permettrait de relancer quelque peu l’économie du tennis, au point mort en France. Et il ne serait pas isolé en Europe. En Espagne, le journal Marca a fait état d’un projet similaire auquel pourrait notamment participer Rafael Nadal.

En évitant les voyages et les échanges entre pays qui caractérisent habituellement le tennis, il s’agirait ainsi de soutenir au moins localement les clubs qui souffrent le plus de l’arrêt forcé des compétitions. Sur le plan financier, la Fédération britannique (LTA) est la seule, pour le moment, à avoir annoncé un plan concret pour maintenir à flot son tennis (22,6 millions d’euros investis) aussi bien amateur que professionnel (subventions pour les joueuses et joueurs classés entre la 101e et la 750e places mondiales).