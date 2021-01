C'était le 27 février 2020. Ashleigh Barty s'inclinait en demi-finale du tournoi de Doha contre Petra Kvitova. En sortant du court, personne n'imaginait ce qui allait suivre. Le tennis, comme le monde du sport et une bonne partie du monde tout court, s'apprêtait à se mettre en pause à cause de la pandémie du Covid-19. Et si les compétitions ont peu à peu repris à la fin du printemps puis à l'été, la saison 2020 de Barty, elle, n'a pas connu de lendemain.

On n'a plus revu l'Australienne de l'année, y compris à l'US Open ou à Roland-Garros, dont elle était pourtant la tenante du titre. "Il y a deux raisons à ma décision : la première ce sont les risques sanitaires qui existent encore à cause du Covid. La deuxième est ma préparation, qui n'a pas été idéale alors que mon coach n'a pas pu s'entraîner avec moi à cause de la fermeture des frontières en Australie", avait-elle alors expliqué.

Près d'un an après sa dernière apparition sur un court, elle effectuera sa rentrée vendredi prochain, le 29 janvier, lors du tournoi exhibition d'Adélaïde, qui se déroulera sur une seule journée et va bénéficier d'un plateau royal avec notamment, chez les hommes, la présence des trois meilleurs joueurs du monde, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem. Chez les dames, Simona Halep, Naomi Osaka et Serena Williams étaient déjà inscrites.

Ashleigh Barty bientôt de retour sur les courts. Crédit: Getty Images

Retour à la compétition à Melbourne

Pour les organisateurs, Ashleigh Barty, c'est donc la cerise sur le gâteau. "Le plateau était déjà formidable, mais nous sommes ravis d'accueillir notre numéro un mondiale, Ashleigh Barty", s'est d'ailleurs réjoui jeudi en annonçant la (bonne) nouvelle le directeur du tournoi, Alistair MacDonald. "J'ai hâte de jouer mon premier match en 2021 et je suis heureuse qu'il ait lieu à Adélaïde", a de son côté affirmé la joueuse.

Ashleigh Barty, grâce au gel des points WTA, occupe toujours la première place du classement mondiale, une sorte d'incongruité tout de même après une année quasiment blanche. Après cette exhibition, son retour officiel à la compétition est prévu la semaine suivante, lors d'un des deux tournois (le Gippsland Trophy et le Yarra Valley Classic) de Melbourne organisé juste avant l'Open d'Australie et se dérouleront sur le site de Melbourne Park, afin de minimiser les déplacements et les risques de propagation du coronavirus.

Qu'attendre de la championne australienne en ce mois de février synonyme de retour aux affaires pour elle ? Difficile à dire. "J'esère que je saurai encore jouer au tennis", avait-elle soufflé en plaisantant à l'automne au sujet de son futur retour.

Ashleigh Barty Crédit: Getty Images

