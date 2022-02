Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. A eux quatre, ils ont monopolisé le trône pendant près de deux décennies. A tel point que le Suisse, l'Espagnol, le Serbe et l'Ecossais ont représenté une sorte d'horizon indépassable du tennis mondial. Depuis l'accession du premier à la place de numéro 1 mondial le 2 février 2004 dans le sillage de sa victoire à l'Open d'Australie, la domination des quatre hommes, qui se sont transmis successivement le flambeau et l'ont confisqué, s'est donc étendue sur la durée d'une (longue) carrière de joueur : 18 ans et 25 jours.

Mais lundi prochain 28 février, Daniil Medvedev mettra donc officiellement fin à ce règne sans partage. Car pour rester le patron, Novak Djokovic était contraint de faire mieux que le Russe cette semaine. Or, le Serbe, qui n'avait plus que 440 points d'avance sur son dauphin et remettait en jeu ses 500 unités glanées à Dubaï en 2020, a été battu ce jeudi en quart de finale par Jiri Vesely (6-4, 7-6) aux Emirats, tandis que Medvedev jouera la nuit prochaine au même stade de la compétition à Acapulco.

Avec 361 semaines sur le trône, Djokovic a mis son record à l'abri

C'est donc la fin de 921 semaines cumulées à la première place mondiale du quatuor. Avant eux, Andy Roddick était le dernier joueur a s'y être installé la semaine du 26 janvier 2004 (le 1er février étant son dernier jour en tant que numéro 1). Medvedev succède donc à l'Américain et devient par la même occasion le joueur le plus grand en taille (1 mètre 98) à dominer le circuit devant un autre Russe : Marat Safin (1 mètre 93).

S'il cède son rang de numéro 1 mondial, Djokovic était de toute façon condamné à céder sa place à court terme, étant donné qu'il ne pourra pas jouer les Masters 1000 américains d'Indian Wells et Miami en mars, en tant que non vacciné. Mais avec 361 semaines passées sur le trône, il a porté le record de longévité en tant que meilleur joueur du monde à des hauteurs qui ne devraient pas être surpassées avant longtemps. Roger Federer, son dauphin dans le domaine avec 310 semaines, accuse quasiment un an de retard et ne devrait plus améliorer sa marque, lui qui n'est même pas sûr de revenir sur le circuit à 40 ans.

Rang Joueur (* en activité) Semaines en tant que N°1 1. Novak Djokovic* 361 2. Roger Federer* 310 3. Pete Sampras 286 4. Ivan Lendl 270 5. Jimmy Connors 268 6. Rafael Nadal* 209 7. John McEnroe 170 8. Björn Borg 109 9. Andre Agassi 101 10. Lleyton Hewitt 80 11. Stefan Edberg 72 12. Jim Courier 58 13. Gustavo Kuerten 43 14. Andy Murray* 41 15. Ilie Nastase 40

