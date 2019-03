Nick Kyrgios en finale face à Alexander Zverev

Une finale de jeunes loups. Nick Kyrgios (23 ans) d'un côté et Alexander Zverev (21 ans) de l'autre. L'Australien et l'Allemand ont décroché leur ticket pour leur première finale de l'année ce vendredi. Et si Alexander Zverev n'a pas trop tremblé 7-6 (7/0), 6-3 pour venir à bout de Cameron Norrie - 64e au classement ATP -, Nick Kyrgios a dû s'employer pour se débarrasser de John Isner 7-5, 5-7, 7-6. Mais cette fois, l'Australien n'est pas sorti sous les sifflets du public mexicain. Il faut dire qu'il a livré une belle bataille.

Plus d'infos à suivre...