Nick Kyrgios et les sifflets du public : "Les gens paieront toujours un ticket pour me voir"

Après Rafael Nadal, Nick Kyrgios a eu raison de Stan Wawrinka. Vainqueur en trois sets du Suisse (7-5, 6(3)-7, 6-4), dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Australien s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi d'Acapulco. Mais comme la vie n'est jamais un long fleuve tranquille pour lui, le joueur de Canberra a eu le droit aux sifflets et huées du public. Comme lors du tour précédent face à Nadal.

" Je sais que les gens seront là pour me voir jouer demain "

Interrogé par Tennis Channel à ce sujet, Kyrgios a fait du Kyrgios. "Je sais que les gens seront là pour me voir jouer demain. Et le lendemain. Et le lendemain. Dans deux semaines, deux ans. Les gens paieront toujours un ticket pour me voir. En fait, je joue mieux quand la foule est contre moi", assure-t-il. Loin d'être touché par ces sifflets, le 72e mondial est également revenu sur cet épisode incroyable, où on a pu le voir réagir contre une personne dans le public.

"Je soignais ma jambe et il a commencé à me huer. S'il se fait soigner sa jambe, je ne vais le siffler pour ça. C'est un idiot", lance celui qui affrontera l'Américain John Isner dans le dernier carré. Inutile de préciser de quel côté sera le public d'Acapulco...