Tennis : Après avoir battu Nadal, Nick Kyrgios s'offre Stan Wawrinka et file en demi-finale

Cela valait le coup de rester éveillé. Près de 24h00 après son superbe succès contre Rafael Nadal au 2e tour, Nick Kyrgios a remis ça face à Stan Wawrinka dans le choc des quarts de finale de ce tournoi d'Acapulco.

Vainqueur en trois manches du Suisse (7-5, 6-7(3), 6-4), dans la nuit de jeudi à vendredi, après un match très disputé et long de 2h31, Kyrgios s'est offert avec la manière son billet pour le dernier carré où il affrontera le vainqueur du duel entre John Isner et John Millman. C'est la première fois depuis un an que le joueur de Canberra met les pieds dans le dernier carré d'un tournoi sur dur, qui est pourtant sa meilleure surface.

Sifflets, appels au kiné : Kyrgios a encore joué avec les codes

Ce duel a été marqué une nouvelle fois par l'attitude spéciale de l'Australien, pris en grippe par le public local pour son comportement d'ensemble et plus particulièrement pour sa mauvaise attitude lors du 3e set.

Visiblement touché physiquement, après la perte du deuxième set au jeu décisif (7 points à 3), Kyrgios a une nouvelle fois affiché une attitude complètement désintéressée lors de certains jeux et appelé le kiné à quatre reprises. Cela lui a valu une sortie du courts sous les sifflets.

Interrogé par Tennis Channel après sa victoire, Kyrgios ne s'est pas attardé sur ce nouveau fait divers. "Je joue beaucoup mieux quand la foule est contre moi... J'aime ça en fait, cela me motive", a-t-il reconnu.