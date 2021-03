Tennis

A Acapulco, c'était la fête du passing et des coups en douce : Le top 5 points

ATP ACAPULCO - Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Diego Schwartzman et Lorenzo Musetti ont un point commun, entre autres : c'est d'avoir réussi des coups fumants la semaine dernière au Mexique. Qui a eu la plame du plus beau point à Acapulco ? On vous laisse le découvrir avec ce Top 5 points concocté rien que pour vous.

00:01:38, il y a 2 heures