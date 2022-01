Il n'avait visiblement pas de temps à perdre, mais il n'en a pas oublié pour autant de faire le spectacle. Pour son premier match de l'année à Adélaïde, 54 minuscules minutes ont suffi à Gaël Monfils pour se défaire de l'Argentin Juan Manuel Cerundolo, 90e mondial, en deux sets (6-1, 6-2). Exempté de 1er tour en tant que tête de série numéro 1, le Français s'est même permis une excentricité dont il a le secret pour conclure, expédiant un missile croisé gagnant en coup droit sauté. En quart de finale, il sera opposé à l'Américain Tommy Paul, vainqueur de son côté du Japonais Taro Daniel (6-4, 6-7, 6-4).

Monfils n'avait pas menti en début de semaine quand il disait se sentir très bien et avoir hâte que les hostilités commencent. Tout de noir vêtu avec son nouvel équipementier Artengo (tenue et raquette) , le Français n'a laissé aucune chance à son adversaire, spécialiste de la terre battue il est vrai. Très percutant au service (73 % de premières et 83 % de points gagnés derrière), il n'aura eu qu'une balle de break à sauver en tout et pour tout.