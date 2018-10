ATP Anvers - Richard Gasquet et Gaël Monfils qualifiés pour les demi-finales

Gasquet s'est fait peur

Richard Gasquet aime les montagnes russes. Vendredi, le Bitterois s’est offert une place dans le dernier carré à Anvers grâce à sa victoire pleine de suspense face à Jan-Lennard Struff en trois sets (6-4, 6-7, 7-6). En demies, c'est Kyle Edmund, qualifié après le forfait d'Ylya Ivashka qui devra se défaire du Français, branché sur courant alternatif mais courageux.

Le numéro un français s’est fait peur tout seul. Bien en place dans son match et clinique sur ses premières balles de break obtenus, il a rapidement pointé en tête. Un premier set tranquille puis une deuxième manche qui prenait la même direction. Puis, il s’est déréglé. En face, Struff a commencé à monter en puissance, notamment au service, et le rapport de force s’est inversé. Au forceps, c’est le 58e mondial qui a remporté la deuxième manche avant d’enchaîner sur un break d’entrée dans le dernier set.

On pensait alors que Gasquet allait lâcher. Ce fut l’inverse. D’abord en recollant au score puis en serrant le jeu dans la dernière ligne droite. Rien ne fut simple à l’image de ses sept balles de matches manquées dans le tie-break. Mais l’essentiel est fait. Désormais, place aux demies pour le vainqueur de l’édition 2016.

Tranquille comme Monfils

Dans l’autre partie du tableau, Gaël Monfils a rejoint lui aussi le dernier carré. Face à Vasek Pospisil, la tête de série numéro 6 a su serrer le jeu quand il le fallait pour l’emporter en deux sets et un peu plus d’une heure et demie de match (7-5, 6-4). Grâce à un service performant, le Français s’est évité quelques frayeurs. Au prochain tour, il défiera Diego Schwartzman pour une place en finale samedi.