ATP Anvers : Tsonga retrouve le goût de la victoire, Simon déroule

Enfin, il la tient. Huit mois après son dernier succès en tournoi, en février à Montpellier contre Andrey Rublev, Jo-Wilfried Tsonga a retrouvé le goût de la victoire ce mardi au tournoi d'Anvers. Le Français, dont la saison est totalement tronquée par les blessures, s'est imposé très difficilement, et au bout du suspense, contre l'Argentin Guido Pella, 65e à l'ATP (7-5, 5-7, 7-6(5)). Une bonne chose de faite pour Tsonga, qui défend non seulement son titre en Belgique mais aussi sa place dans le Top 100 mondial.

Après un retour raté à Metz il y a un mois (défaite au premier tour), l'ex-numéro un tricolore a rassuré, notamment au service où il s'est montré plutôt impressionnant (12 aces avec 73% de premières balles et seulement deux balles de break concédées).

Simon facile

Plus tôt dans la journée, Gilles Simon n'a pas tardé pour battre Sergiy Stakhovsky (150e) pour son entrée en lice. Face à l'Ukrainien, le 32e mondial l'a emporté en deux sets (6-0, 6-4) et un peu plus d'une heure de jeu. Après un premier set parfaitement maîtrisé, Simon a connu quelques turbulences dans le deuxième. Aucune conséquence, puisqu'il a breaké son adversaire à 5-4 en sa faveur. Il sera opposé au prochain tour à Mackenzie McDonald (84e).