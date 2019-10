Barrère n'a pas existé

Grégoire Barrère n’aura pas fait long feu. Après avoir franchi l’obstacle des qualifications la veille, le Français a été éparpillé par l’Allemand Jan-Lennard Struff, 41e joueur mondial, mardi en deux sets très secs (6-2, 6-1) et moins de trois quarts d’heure de jeu (44 minuscules minutes précisément) au 1er tour à Anvers. Son bourreau du jour poursuivra son parcours soit face à son compatriote Yannick Maden, autre qualifié, soit face à l’Américain Frances Tiafoe.

Il n’a jamais réussi à entrer dans la partie. Breaké d’entrée dans chaque set, Grégoire Barrère a constamment subi la pression d’un adversaire surpuissant. Struff s’est notamment montré intraitable au service avec 73 % de premières balles et surtout 96 % de réussite derrière (un seul point perdu). L’Allemand n’a ainsi pas concédé la moindre balle de break au cours d’un match à sens unique.

Gasquet en plein doute

Un peu plus tard dans la journée, Richard Gasquet a, lui aussi, échoué d'entrée. Le Biterrois a ainsi enregistré sa quatrième défaite consécutive sur le circuit, s'inclinant en trois sets (1-6, 6-3, 6-4) et moins de deux heures (1h50 précisément) contre le 88e joueur mondial, Soonwoo Kwon. Largement dominé en début de match, le Sud-Coréen a su progressivement renverser la dynamique.

Gasquet avait pourtant fermement pris le contrôle de la partie après un premier set rondement mené. Supérieur à l'échange, le Biterrois avait décoché quelques passings de grande classe pour virer aisément en tête. Mais il s'est mis à reculer et à jouer plus court et Kwon a su en profiter. Plus précis dans ses attaques, le Sud-Coréen a pris la balle plus tôt et a dicté les échanges à partir du milieu du deuxième set. Après avoir remis les compteurs à zéro (1-6, 6-3), il a fait le break d'entrée de dernier acte et n'a plus lâché son avantage aidé par un pourcentage de premières balles en hausse. Gasquet a eu toutefois une dernière opportunité de refaire son retard à 5-4, mais il n'a pas pu la saisir.