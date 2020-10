Il était favori et il a assumé. En s'offrant Pablo Carreno Busta au 2e tour, Ugo Humbert s'était ouvert son tableau, encore fallait-il confirmer. Et le Messin l'a fait vendredi en maîtrisant le qualifié sud-africain Lloyd Harris en deux sets (6-3, 7-6) et 1h35 de jeu en quart de finale à Anvers. Déjà demi-finaliste du tournoi belge l'an dernier, il tentera donc samedi de faire mieux face à Daniel Evans ou Karen Khachanov.

Il est parfois difficile d'enchaîner après une grosse performance. Mais Ugo Humbert n'est plus un bleu et cela se voit. A Anvers, il se régale dans les conditions indoor qui lui permettent de mettre en place son tennis offensif. Finalement, seule sa sortie précoce à Roland-Garros ternit quelque peu ses dernières semaines prometteuses. Car si l'emporter face au 90e joueur mondial n'a plus rien d'un exploit pour lui, le classement de son adversaire du jour ne dit rien de la menace qu'il représentait.

ATP Anvers Raonic forfait, Dimitrov se qualifie sans jouer pour les demi-finales IL Y A 4 HEURES

Plus chahuté dans le 2e set, Humbert n'a jamais paniqué

Lloyd Harris restait ainsi sur un quart de finale la semaine dernière à Cologne, où il était aussi sorti des qualifications. Seul Alexander Zverev, tête de série numéro 1 et futur vainqueur du tournoi, était alors parvenu à l'arrêter. En l'espace de quelques jours, le Sud-Africain pouvait se targuer d'avoir battu des joueurs comme Kyle Edmund, Steve Johnson, Corentin Moutet ou encore Taylor Fritz. Il n'était donc pas à prendre à la légère et Humbert n'a pas fait cette erreur. En grande confiance à l'échange et en coup droit, le Français a réalisé un premier set proche de la perfection au cours duquel il n'a concédé aucune balle de break.

Après avoir ravi le service adverse à 2-2 dans la seconde manche, voyant certainement une victoire confortable lui tendre les bras, Humbert s'est légèrement déconcentré : avec 3 erreurs en coup droit et une double faute, il a ainsi relancé son adversaire. Mais le Français n'a jamais cédé à la panique, même quand Harris s'est enhardi au point de se retrouver à deux points du set à 4-5, 0/30. Il a repris sa marche vers l'avant, obligeant son rival à céder du terrain. Et juste avant le tie-break, ce dernier s'est quelque peu bloqué le genou sur un replacement défensif.

Moins libre de ses mouvements, Harris n'a pas vraiment pu faire illusion dans le jeu décisif. Humbert ne lui en a, de toute façon, pas laissé l'occasion, autoritaire avec son slice de gaucher au service. S'il y a d'ailleurs un point à améliorer en vue de la demi-finale, ce sera son pourcentage de premières balles, pas toujours au rendez-vous. Mais pour le reste, le Français peut être satisfait : son tennis respire la confiance.

ATP Anvers Renversant, Humbert fait tomber Carreno Busta 21/10/2020 À 15:13