Ugo Humbert nage dans le bonheur à Anvers. Une ville qui sourit décidément bien au Français. Après Richard Gasquet en 2016 et Jo-Wilfried Tsonga en 2017, le joueur de 22 ans a offert un troisième succès au tennis tricolore sur les cinq premières éditions du tournoi belge. Et Humbert a su y mettre la manière. Très offensif, impérial en coup droit, régulier et performant au service, agressif et précis dans les points importants, il n'a laissé aucune chance à l'Australien Alex de Minaur, dominé en deux manches (6-1, 7-6).

Sur le niveau de jeu qu'il a affiché, Humbert voit déjà une bonne raison d'être satisfait. "C'est l'une de mes plus grandes victoires, s'est-il réjoui. Je suis super content de remporter mon deuxième titre face à un joueur vraiment fort. J'ai été agressif comme lors de mes matches précédents et je crois que j'ai vraiment bien joué sur les points clés. J'ai pris le tie-break point par point, en restant très concentré et j'y suis parvenu. Je suis très fier de moi." Mais Humbert a encore d'autres motifs de satisfaction.

De bon augure avant Bercy

Ce n'était pas évident pour lui d'évoluer à son meilleur niveau physique après avoir passé 3h12 sur le court la veille pour se débarrasser de Daniel Evans. Une rencontre durant laquelle il est passé tout près de l'élimination avec quatre balles de match contre lui. Il les a sauvées pour arracher sa place en finale. Et la dimension de son titre n'en est que plus grande. "Le tennis peut vraiment être un peu fou parfois, a-t-il reconnu. Hier c'était formidable de l'emporter sur Evans, en sauvant quatre balles de match, et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui s'est passé : on a tous les deux joué à un bon niveau, c'était vraiment un super match."

Humbert trouvera une nouvelle raison de se réjouir lundi à la publication du nouveau classement ATP. Le Messin en occupera la 32e position, soit le meilleur classement de sa carrière, après avoir signé à Anvers son deuxième succès de l'année après celui acquis à Auckland en janvier. Malgré des conditions rendues particulièrement délicates par la pandémie du Covid-19, le Français a gagné 25 places après avoir débuté 2020 au 57e rang. Une progression constante qu'il aura à cœur de confirmer à Bercy, dans un peu plus d'une semaine.

Ugo Humbert avec le trophée du tournoi d'Anvers. Crédit: Getty Images

