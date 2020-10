Ugo Humbert aura vite digéré sa déception parisienne. Sorti dès le 1er tour à Roland-Garros par l'Australien Marc Polmans, cela restera comme la grosse contre-performance d'un automne par ailleurs très intéressant. Le jeune Français, miraculé la veille contre Dan Evans en demi-finale, a sorti le grand jeu dimanche face à Alex De Minaur dans une finale anversoise placée sous le signe de la jeunesse. Vainqueur en deux manches (6-1, 7-6) et un peu plus d'une heure et demie, Humbert s'offre son 2e titre de l'année après celui glané à Auckland en janvier dernier.