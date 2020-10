Corentin Moutet vit une fin de saison difficile. Depuis son 3e tour à l'US Open, le Français n'a gagné qu'un match dans un grand tableau sur le circuit, c'était en Sardaigne la semaine dernière face à Frances Tiafoe. Mais mardi, il a concédé sa 4e défaite sur ses 5 derniers matches dès le 1er tour à Anvers. Et c'est le qualifié Lloyd Harris qui lui a infligé ce revers en deux sets (7-5, 6-2) et 1h24 de jeu. Le Sud-Africain sera opposé au vainqueur du match entre les Américains Reilly Opelka et Taylor Fritz pour une place en quart de finale.