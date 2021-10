Pendant que les yeux du monde du football étaient braqués sur la Ligue des champions, la Lotto Arena, elle, a vécu une sacrée soirée de tennis à Anvers. Au terme d'un combat exceptionnel, Andy Murray est finalement venu à bout de Frances Tiafoe en trois sets (7-6 [2], 6-7 [7] et 7-6 [8]) lors du premier tour du tournoi belge. Et après... 3h45 de jeu ! A 34 ans, Murray en a donc encore sous le pied. Et il a bien mérité la stading ovation finale de tout le public.

ATP Indian Wells Zverev et l'anomalie Murray : "Dans le Big 4, c'est le seul que je n'ai pas encore battu" 11/10/2021 À 22:19

Il s'agissait du troisième duel entre Murray et Tiafoe. Le premier avait battu le deuxième au Masters 1000 de Cincinnati l'an passé, alors que l'Américain, lui, l'avait emporté face à l'Ecossais à Winston-Salem cette année. Très attendu, le match n'a pas déçu. Les deux joueurs se sont renvoyés coup pour coup, sans jamais rien lâcher jusqu'à la dernière balle. Mais c'est donc finalement Murray qui s'est imposé, l'air heureux mais épuisé. Au prochain tour, il affrontera Diego Schwartzman, récent quart-finaliste d'Indian Wells.

ATP Indian Wells Plus de 3h d'un intense combat : Murray a fini par dompter Alcaraz 10/10/2021 À 23:28