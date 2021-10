C'est la belle histoire de la semaine à Anvers. Coach de Lloyd Harris, l'ancien joueur Xavier Malisse, 41 printemps, a repris la raquette en compétition. Le Belge a ainsi relevé le défi que lui avait lancé son protégé après plusieurs séances intensives d'entraînement à Indian Wells : jouer en double ensemble sur le circuit. Le tournoi d'Anvers a accordé une wild-card au duo qui l'a honorée de la meilleure des manières en dominant la paire composée du Monégasque Romain Arneodo et de l'Australien Matt Reid ( 6-4, 7-6) au 1er tour mercredi.

"C'était cool. C'est la raison pour laquelle on s'est alignés. Honnêtement, c'était sympa d'être de retour, de jouer aux côtés de Lloyd après un bon été à voyager ensemble. Mon service est beaucoup plus lent (que quand il jouait sur le circuit, NDLR), donc le placement devient plus important, mais ça a été. Je ne m'attendais pas à gagner", a commenté Malisse après avoir donc remis le couvert.

Et la semaine n'est pas terminée pour le Belge qui sera de nouveau sur le court ce jeudi avec Harris pour affronter les redoutables spécialistes de la discipline Ivan Dodig et Marcelo Melo. Une nouvelle victoire ressemblerait cette fois à un petit exploit.

