Son passage sur le circuit ATP continue d'être couronné de succès. Pour son quatrième tournoi d'affilée, Constant Lestienne a au moins franchi un tour mardi à Anvers. Favori de son match face au qualifié néerlandais Jesper de Jong, 166e joueur mondial, il a sereinement tenu son rang, s'imposant en deux sets (6-3, 6-4) fort bien menés et 1h31 de jeu. Sa tâche s'annonce en revanche plus ardue au 2e tour puisque le Britannique Daniel Evans, tête de série numéro 5 du tournoi ATP 250 belge et 26e à l'ATP, l'attend.

Après avoir breaké dans le 6e jeu, Lestienne n'a connu qu'une alerte dans le premier set quand il a servi pour virer en tête à 5-3. Il alors écarté deux occasions de débreak adverse avant de convertir sa première balle de set. Dans la seconde manche, le natif d'Amiens a encore fait la différence le premier, convertissant sa 7e opportunité de ravir l'engagement adverse dans un jeu marathon (6-3, 3-2). Et alors que son adversaire l'a rejoint dans la foulée, Lestienne n'a pas paniqué pour placer un nouveau coup d'accélérateur, cette fois décisif.

