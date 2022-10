Sept ans. Il aura fallu attendre sept ans pour revoir les deux hommes s'affronter à nouveau, dans un duel de revers à une main dont ils ont le secret. Certes, Richard Gasquet et Stanislas Wawrinka ne sont plus les mêmes joueurs qu'en 2015 lorsqu'ils s'étaient affronter à Wimbledon en quarts-de-finale mais le public d'Anvers a probablement apprécié l'affiche. Et c'est finalement le Français qui s'est imposé dans ce premier tour de Masters 250, près de cinq jours après le voyage expressà Florence du 82e joueur mondial.

Et pourtant, le Biterrois est passé très près de la sortie face à l'ancien n°3 mondial, d'un an son aîné et en pleine reconstruction après avoir été tenu à l'écart des courts par des blessures à répétition. En début de match, leur quatrième confrontation seulement, c'est Wawrinka (actuel 193e mondial) qui prenait le meilleur départ. Deux breaks ont permis au revenant suisse, très solide sur ses propres jeux de service (15 aces au total), d'empocher facilement la première manche en moins d'une demi-heure.

Mais dans la deuxième, Gasquet lui a opposé une résistance bien plus solide, sauvant sur son service trois balles de match à 6-5 et le poussant à un tie-break dont il est sorti vainqueur, malgré les trois aces servis par son adversaire. A l'entame de la dernière manche, au retour d'une pause aux vestiaires, Wawrinka a pris le service de Gasquet sur le premier jeu mais a abandonné son avantage alors qu'il servait à 3-2. Dès lors, Gasquet n'a plus tremblé et s'est offert Wawrinka sur sa première balle de match, après deux heures et cinq minutes d'un affrontement tendu.

Gasquet affrontera au deuxième tour le vainqueur du match opposant le Suisse Dominic Stricker, qualifié, au Néerlandais Botic van de Zandschulp, tête de série N.7.

Avec AFP

