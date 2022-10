Adrian Mannarino n'ira pas plus loin à Astana. Après avoir sorti Stan Wawrinka (1-6, 6-2, 6-3) puis David Goffin (3-6, 6-1, 7-5), le Français de 34 ans a subi la loi d'Andrey Rublev (6-1, 6-2), ce vendredi en quarts de finale, un adversaire qu'il avait pourtant battu à Moscou il y a un an (5-7, 7-6, 6-3). Cette fois-ci, le 51e joueur mondial a été complétement dominé par le Russe, qui a eu besoin de 55 minutes pour décrocher son billet pour les demies, où il sera opposé à Stefanos Tsitsipas ou Hubert Hurkacz.

Ce vendredi, Adrian Mannarino a eu trop de manques sur son service pour pouvoir inquiéter l'actuel neuvième joueur mondial : le Français a en effet remporté seulement 44% de ses points sur première balle et concédé quatre breaks. De son côté, Andrey Rublev s'est montré beaucoup plus constant et va donc poursuivre sa route à Astana.

