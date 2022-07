C’est terminé pour Adrian Mannarino à Atlanta. Le gaucher a été renversé par Alex De Minaur après un beau combat en trois manches, en quarts de finale (4-6, 6-3, 6-0), vendredi, aux Etats-Unis. Aux commandes du match, le Français n’a pas tenu la distance. Il a même encaissé neuf jeux de suite entre la moitié du deuxième set, à partir de 3-3, et la fin du match où il a encaissé un 6-0.

De Minaur affrontera Ilya Ivashka pour une place en finale samedi. Le Biélorusse a battu le lcoal Tommy Paul en trois manches (6-2, 3-6, 6-1). Il reste deux quarts de finale 100% US à jouer. Attendus après De Minaur et Mannarino, Brandon Nakashima et Frances Tiafoe n'ont pas encore pu mettre les pieds sur le court à cause de la pluie. Dans la nuit, Jenson Brooksky va défier John Isner.

