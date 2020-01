C'était un bon test d'emblée pour Benoît Paire. Arrivé de l'ATP Cup, où il a alterné le bon et le moins bon, le Français était opposé lundi à Auckland au jeune prodige Jannik Sinner, plus jeune membre du Top 100 à 18 ans, et vainqueur du Masters NextGen en novembre à Milan. Paire s'est imposé en trois manches (6-4, 2-6, 6-4) dans un match un peu décousu qui a duré un peu moins de deux heures.

Les deux joueurs ont éprouvé pas mal de difficultés sur leurs jeux de service respectifs. Benoît Paire a ainsi concédé pas moins de 13 balles de break. Heureusement pour lui, son jeune adversaire a peiné à sauter sur ces opportunités, puisqu'il n'a pris "que" trois fois le service du Français. Sinner lui-même s'est montré très friable sur sa seconde balle, derrière laquelle il a remporté moins de 40% des points (12 sur 32).

L'Avignonnais a réussi le break décisif dès le 1er jeu du dernier set, après quoi il a tenu bon tant bien que mal. Après avoir manqué deux premières balles de match à 5-3 sur le service de Jannik Sinner, Benoît Paire a enfin conclu sur son engagement. Il affrontera au prochain tour le Brésilien Thiago Monteiro, vainqueur de son côté du Britannique Cameron Norrie (7-6, 6-2). Ça passe également pour Ugo Humbert. le jeune Tricolore a domi-né un autre espoir du tennis mondial, le Norvégien Casper Ruud (7-6, 2-6, 6-3).