Ce tournoi d'Auckland fera date dans la carrière d'Ugo Humbert. Jeudi, le jeune Français de 21 ans avait déjà marqué les esprits en sortant Denis Shapovalov (13e mondial), en deux sets 7-5, 6-4. Et il a confirmé 24 heures plus tard pour décrocher sa première finale sur le circuit ! Pour cela, le Messin, issu des qualifications, s'est débarrassé de John Isner en deux manches encore une fois.

Face au double vainqueur du tournoi (2010 et 2014) et 20e joueur mondial, Ugo Humbert a encore démontré toute l'étendue de son potentiel. Et face à un spécialiste en la matière, le Lorrain a signé un récital au service. C'est simple : avec un joli 38 sur 38, il n'a pas lâché le moindre point derrière sa première balle ! Isner n'a pu qu'apprécier la performance. Après un premier set obtenu au jeu décisif, Humber n'a finalement eu besoin que d'un break dans la deuxième manche pour aller chercher cette demi-finale en 1h24.

Propre, sérieux sur sa mise en jeu et concentré d'un bout à l'autre, Ugo Humbert a joué la partition parfaite pour se défaire d'un serveur comme John Isner. Avec ses deux dernières jolies performances, il tient sa première finale ATP, où il défiera Benoît Paire ou Hubert Hurcacz. Une belle manière de commencer l'année 2020 et de confirmer toute le bien que l'on dit de lui.