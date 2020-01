La tête dans les nuages, mais surtout sur les épaules. Ugo Humbert, 21 ans, s'est offert samedi son premier tournoi ATP, à Auckland en battant Benoît Paire en trois sets (7-6 (2), 3-6, 7-6 (5)). Même s'il a laissé ses émotions l'envahir à la fin du match, le jeune Français s'est très rapidement reconcentré vers sa prochaine échéance, et pas des moindres, l'Open d'Australie.

Pendant le match, ses nerfs ont été mis à rude épreuve face à un Benoît Paire encore - disons-le - très expressif. Humbert a pu se relâcher une fois la victoire acquise : "À la fin, je me suis lâché, je n'arrivais plus à me contrôler. (...) Remporter un titre ATP, c'est à part", a-t-il confié à l'Equipe.

"Le tournoi des revanches"

Et même s'il "ne réalise pas trop ce qu'il se passe", Humbert s'est félicité d'être parvenu à battre des joueurs qui l'avaient battu auparavant : "Il y a du progrès, c'est cool. Ça donne beaucoup de confiance. Sur les cinq joueurs que j'ai affrontés cette semaine, quatre m'avaient battu une fois par le passé. C'était le tournoi des revanches !"

Que d'espoirs pour le tennis français ! Du haut de ses 21 ans, Humbert est devenu le plus jeune Français à avoir remporté un tournoi ATP, après Richard Gasquet en 2007. Ce n'est pas tout, depuis le début de sa carrière, Humbert a rencontré huit membres du Top 20. Sur ces huit rencontres, il s'est imposé six fois. Seuls Novak Djokovic et John Isner lui ont résisté. Paire n'a d'ailleurs pas caché ses espoirs sur son compatriote : "Ce ne sera pas la dernière [victoire] c'est sûr."

A peine rassasié par cette victoire, que le Français est déjà tourné vers ses prochains objectifs : prendre des points au classement (il en gagne déjà 250 avec le tournoi). Il atteindra lundi son meilleur classement (43e), un an en arrière, il ne faisait même pas partie du Top 100. Et l'enchaînement avec Melbourne dès lundi ne lui fait pas peur : "Je suis prêt pour ça, c'est pour ça que je m'entraîne. Dès lundi, il va falloir rejouer, peut-être cinq sets, mais je serai prêt." Le rendez-vous est donné, ce sera contre John Millman.