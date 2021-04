Moutet se relance bien

Il avait quelque peu manqué sa rentrée sur terre battue en s'inclinant dès le 1er tour des qualifications de Monte-Carlo. A Barcelone, pour son entrée en lice dans le grand tableau, Corentin Moutet s'est très bien repris puisqu'il a pris le meilleur en deux sets (7-5, 6-2) et 1h34 de jeu sur Dominik Koepfer, 54e joueur mondial. La performance est d'autant plus intéressante que l'Allemand s'était fait remarquer sur ocre l'automne dernier lors du Masters 1000 de Rome où, qualifié, il avait atteint les quarts de finale.

Dans ce duel de gauchers, Moutet a même su remonter un break de retard dans le premier set, avant de dérouler dans le second. Au 2e tour, il fera face à un homme en forme et en confiance en la personne de Daniel Evans, demi-finaliste sur le Rocher. Mais le Britannique aura-t-il récupéré de son épopée ? Le Français à sans doute un coup à jouer.

Gasquet encore (un peu) trop court

Pour Richard Gasquet en revanche, c'est déjà fini. Après s'être retiré au dernier moment de Monte-Carlo, le Biterrois effectuait sa reprise sur ocre et n'a pas pu passer l'obstacle Jordan Thompson, 59e à l'ATP. Ce n'est pas faute pourtant d'avoir essayé. Par séquences, il a même régalé avec des zones courtes croisées en revers et des coups droits bien lâchés. Mais il a finalement baissé pavillon, battu au tie-break du troisième set (7-6, 4-6, 7-6) après plus de trois heures de lutte (3h18 précisément).

Gasquet a parfois payé son manque de caisse sur le plan physique et de compétition. Comme en fin de premier set, quand il a soudain manqué de jambes quand il a servi à 5-4, ou en début de troisième, quand il s'est fait breaker alors qu'il avait clairement le vent en poupe. Mais le Français n'a pas manqué de courage pour refaire son retard et obtenir même deux balles de match sur le service adverse, toujours à 5-4. Mais Thompson a pu compter sur sa première balle dans ces moments brûlants et son audace pour enchaîner service-volée. C'est cette qualité qui a fait la différence dans le jeu décisif final. En vue du prochain tour, l'Australien devra bien récupérer car il aura fort à faire contre Pablo Carreño Busta.

