Les semaines passent et il continue de s’affirmer. Jannik Sinner est le premier qualifié pour les demi-finales à Barcelone et le jeune Italien a bien mérité sa place dans le dernier carré. Car pour ce faire, il a dominé le finaliste sortant de Monte-Carlo Andrey Rublev, tête de série numéro 3 du tournoi et 7e joueur mondial, en deux sets (6-2, 7-6) et 1h35 de jeu. Il a ainsi déjà enregistré, à 19 ans, sa 4e victoire sur un membre du Top 10 et affrontera le vainqueur du match entre Stefanos Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime pour une place en finale.

Un débreak blanc sans conséquence

La partie a été finalement à l’image de la dynamique des deux hommes dans ce tournoi. L’un, Andrey Rublev, a semblé frustré par son niveau de jeu et quelque peu fatigué par le rythme de stakhanoviste qu’il s’impose depuis plusieurs semaines ; tandis que l’autre, Jannik Sinner, a posé méthodiquement son jeu avec une force tranquille, seulement perturbée à 4-3 dans le second set. Après avoir fait le break, il a rendu son avantage sur un jeu blanc et s’est fait embarquer dans un tie-break de tous les dangers.

Rublev a d’ailleurs eu une balle de set à 6 points à 5 sur son service. Mais Sinner l’a écartée avec autorité d’un coup droit fulgurant (un de ses 20 coups gagnants du match contre seulement 11 à son adversaire). Pour espérer mieux dans ce match, il aurait fallu que le Russe serve avec plus d'efficacité (50 % de premières balles seulement). Les prochains jours de repos lui feront sûrement du bien en vue de la suite de cette saison sur terre.

